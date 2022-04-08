🔥 Первый вебинар «Клерка» в Telegram: расскажем про налоговые схемы

Почему деловая цель — краеугольный камень в делах по дроблению бизнеса и налоговой оптимизации?

Поговорим на вебинаре 27 апреля в 10:00 мск. Проведем его в «Красном уголке бухгалтера» в Телеграм: такого еще не было!

В программе:

понятие «деловой цели» в налоговом законодательстве;

деловая цель в рамках ст. 54.1 НК РФ;

какие критерии деловой цели выделяет сама ФНС по статье 54.1 НК РФ;

налоговые схемы сейчас — краткое описание основных налоговых схем, изучаемых налоговиками;

деловая цель в конкретных сделках: как ее доказать налогоплательщику?

Авторы вебинара:

Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting

Ксения Орлова, старший юрист Five Stones Consulting

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