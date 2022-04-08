Дробление бизнеса

🔥 Первый вебинар «Клерка» в Telegram: расскажем про налоговые схемы

Почему налоговики обвиняют компании в дроблении там, где его нет, и как от них защититься? Собираем первый бесплатный вебинар в новом «Красном уголке бухгалтера».

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Почему деловая цель — краеугольный камень в делах по дроблению бизнеса и налоговой оптимизации?

Поговорим на вебинаре 27 апреля в 10:00 мск. Проведем его в «Красном уголке бухгалтера» в Телеграм: такого еще не было!

В программе:

  • понятие «деловой цели» в налоговом законодательстве;
  • деловая цель в рамках ст. 54.1 НК РФ;
  • какие критерии деловой цели выделяет сама ФНС по статье 54.1 НК РФ;
  • налоговые схемы сейчас — краткое описание основных налоговых схем, изучаемых налоговиками;
  • деловая цель в конкретных сделках: как ее доказать налогоплательщику?

Авторы вебинара:

  • Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting
  • Ксения Орлова, старший юрист Five Stones Consulting

Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить вебинар https://t.me/kubklerk

Постскриптум: вопросы для экспертов можно написать прямо сейчас! Пишите в комментарии и мы все передадим :)

Если хотите, чтобы мы вам напомнили о дате старта вебинара, оставьте свой контакт вот здесь: https://forms.gle/LssX2odwAEG1r5P5A. Мы сделаем в день старта рассылку.

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 11 апреля. Места в группе пока есть.

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