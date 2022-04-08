🔥 Первый вебинар «Клерка» в Telegram: расскажем про налоговые схемы

Почему деловая цель — краеугольный камень в делах по дроблению бизнеса и налоговой оптимизации?
Поговорим на вебинаре 27 апреля в 10:00 мск. Проведем его в «Красном уголке бухгалтера» в Телеграм: такого еще не было!
В программе:
- понятие «деловой цели» в налоговом законодательстве;
- деловая цель в рамках ст. 54.1 НК РФ;
- какие критерии деловой цели выделяет сама ФНС по статье 54.1 НК РФ;
- налоговые схемы сейчас — краткое описание основных налоговых схем, изучаемых налоговиками;
- деловая цель в конкретных сделках: как ее доказать налогоплательщику?
Авторы вебинара:
- Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting
- Ксения Орлова, старший юрист Five Stones Consulting
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Постскриптум: вопросы для экспертов можно написать прямо сейчас! Пишите в комментарии и мы все передадим :)
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