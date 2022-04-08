Валютные операции

Банков для валютных платежей в Европу становится все меньше. Но они пока есть

Бухгалтеры рассказывают, через какие банки можно принимать платежи из Европы. В частности, из Великобритании.

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В «Красном уголке бухгалтера» выясняют, в какой банк сейчас можно принимать валютные переводы из Великобритании. У автора вопроса валютный счет в Сбере, но из-за санкций надо куда-то переходить.

В комментариях рассказали, что в Юникредит ездили, там не открывают валютные счета. В Газпромбанк обратились, но пока нет информации.

Точно можно попробовать Райффайзенбанк или Росбанк. Про последний рассказали, что по Европе пока нормально платежи идут. В Райффайзене, пишут, в марте была очередь из желающих открыть счет.

Также назвали банк «Санкт-Петербург» и «МТС Банк».

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