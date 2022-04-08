УСН

❔ Налоговики требуют декларации по налогу на прибыль от упрощенцев

В последнее время плательщики УСН стали массово получать из ИФНС сообщения о несданной декларации за 2021 год. Причем речь идет о декларации по налогу на прибыль.

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Такой историей, в частности, поделилась участница нашего форума.

Бухгалтер подумала, уж не в дивидендах ли дело, которые были выплачены физлицу.

Но, во-первых, по дивидендам физлицам прибыльную декларацию не сдают. А во-вторых, такие уведомления получают и те плательщики УСН, у которых не было выплаты дивидендов.

Коллеги рассказывают, что у налоговиков опять сбой в системе.

Вот что советуют:

Посмотрите в требовании: если нет ФИО исполнителя и реального (а не горячей линии) телефона, то это очередной сбой автоматической рассылки, но подтвердить получение и ответить надо.

Обсуждение идет в теме форума «Декларация по налогу на прибыль, УСН, требование налоговой».

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