❔ Налоговики требуют декларации по налогу на прибыль от упрощенцев

Такой историей, в частности, поделилась участница нашего форума.

Бухгалтер подумала, уж не в дивидендах ли дело, которые были выплачены физлицу.

Но, во-первых, по дивидендам физлицам прибыльную декларацию не сдают. А во-вторых, такие уведомления получают и те плательщики УСН, у которых не было выплаты дивидендов.

Коллеги рассказывают, что у налоговиков опять сбой в системе.

Вот что советуют:

Посмотрите в требовании: если нет ФИО исполнителя и реального (а не горячей линии) телефона, то это очередной сбой автоматической рассылки, но подтвердить получение и ответить надо.

Обсуждение идет в теме форума «Декларация по налогу на прибыль, УСН, требование налоговой».