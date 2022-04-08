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Эксперт: ЦБ может снизить ключевую ставку до 10% к концу года

Центробанк может снизить ключевую ставку до 15% на ближайшем заседании 29 апреля, и до 10% к концу года, уверены в SberCIB Investment Research.

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По мнению старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, риски финансовой нестабильности начали снижаться, почему ЦБ перестал ужесточать кредитно-денежную политику.

На снижение рисков указывают факторы:

  • населения приноситет много средств на банковские депозиты,
  • рубль укрепился;
  • недельная инфляция снижается.

Эксперт считает, что ЦБ продолжит снижать ставку. Он указывает на пресс-релиз регулятора, в котором тот напрямую говорит, что допускает возможность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. И предположил, что тот снизит ставку до 15% в апреле.

Сегодня в ЦБ решили снизить ключевую ставку с 20 до 17%.

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