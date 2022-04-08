Эксперт: ЦБ может снизить ключевую ставку до 10% к концу года

По мнению старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина, риски финансовой нестабильности начали снижаться, почему ЦБ перестал ужесточать кредитно-денежную политику.
На снижение рисков указывают факторы:
- населения приноситет много средств на банковские депозиты,
- рубль укрепился;
- недельная инфляция снижается.
Эксперт считает, что ЦБ продолжит снижать ставку. Он указывает на пресс-релиз регулятора, в котором тот напрямую говорит, что допускает возможность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях. И предположил, что тот снизит ставку до 15% в апреле.