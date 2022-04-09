ИП на АУСН не будут платить фиксированные взносы. Но пенсионные баллы им дадут

То есть, у ИП на АУСН взносов не будет, а пенсионные баллы и стаж будут.

Их рассчитает ПФР.

На лицевом счете ИП будет отражен как стаж, так и взносы, которые бизнесмен фактически платить не будет.

То есть это будет виртуальная сумма, за которую дадут вполне реальные пенсионные баллы.

Но речь идет только о сумме минимальных фиксированных взносов. 1 % с дохода свыше 300 тыс. рублей зачислять на ИЛС не будут.

Начисление баллов будет идти всех ИП на АУСН, в том числе пенсионеров. У молодых ИП взносы будут формировать будущую пенсию, у пенсионеров — увеличивать ее. На сколько — зависит от суммы фиксированных взносов на конкретный год и размера предельной базы по взносам и стоимости балла.

Например, за 2022 год за фиксированные взносы ИП начислят ровно 1 балл.

Расчет такой: (34 445 / 22×16) / (1 565 000×16 %) х 10 = 1.

Стоимость 1 балла в 2022 году — 107,36 руб.