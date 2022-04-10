Нельзя совмещать АУСН и ЕНП

Для перехода на АУСН есть свои условия (доход до 60 млн руб., численность до 5 человек и т.д.).

Не могут перейти на АУСН компании и ИП, которые перешли на ЕНП.

Таблицу с полным перечнем причин (их 33), по которым применение АУСН невозможно — смотрите здесь.

Перейти на АУСН в 2022 году смогут только новые компании и ИП из 4 регионов, подав уведомление в течение 1 месяца после регистрации.

Остальные могут подать уведомление до конца этого года и перейти на АУСН с 2023 года.

ЕНП предполагает уплату всех налогов «в один котел». Эксперимент с ЕНП продлится с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.