АУСН

Нельзя совмещать АУСН и ЕНП

С 1 июля 2022 года заработает новый режим АУСН. С этой же даты бизнес получит право перейти на уплату всех налогов единым платежом (ЕНП). Но совмещать эти два новшества не получится.

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Для перехода на АУСН есть свои условия (доход до 60 млн руб., численность до 5 человек и т.д.).

Не могут перейти на АУСН компании и ИП, которые перешли на ЕНП.

Таблицу с полным перечнем причин (их 33), по которым применение АУСН невозможно — смотрите здесь.

Перейти на АУСН в 2022 году смогут только новые компании и ИП из 4 регионов, подав уведомление в течение 1 месяца после регистрации.

Остальные могут подать уведомление до конца этого года и перейти на АУСН с 2023 года.

ЕНП предполагает уплату всех налогов «в один котел». Эксперимент с ЕНП продлится с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

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