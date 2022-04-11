Потанин выкупит долю французов в Росбанке

Для этого компания «Интеррос», принадлежащая Владимиру Потанину, выкупит всю долю Societe Generale в Росбанке и его страховом бизнесе.

На сайте «Интерросса» сказано так:

«Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов. Росбанк останется привилегированным партнером Société Générale в России».

Сам Потанин пообещал, что Росбанк будут активно развивать.

В Телеграм-канале банка напомнили, что группа «Интеррос» уже была учредителем Росбанка в 1990х годах.

Похоже, сделка будет выгодной для всех сторон: французы уйдут «красиво» и с деньгами, а сам банк не будет в состоянии неопределенности.