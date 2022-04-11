При продаже двух авто можно применить и вычет по НДФЛ, и фактические расходы

Этот вопрос обсуждают читатели нашего форума. Речь идет о продаже двух автомобилей.

Коллеги разошлись во мнениях. Одни считают, что применить можно либо вычет в 250 тыс. рублей на все авто сразу, либо фактические расходы на все авто сразу.

Другие утверждают, что способы можно сочетать: по одному авто применить вычет в 250 тыс. рублей, по другому – расходы на покупку.

Такая схема описана в письмах Минфина № 03-04-05/24433 от 27.04.2016, № 03-04-05/9-133 от 15.03.2011.

То есть могут быть 3 варианта:

учитываем вычет 250 тыс. по всем автомобилям вкупе;

учитываем расходы на покупку каждого автомобиля, вычет не учитываем;

учитываем вычет в 250 тыс. по одному авто и расходы по другому авто.

Впрочем, есть и другое письмо (№ 03-04-05/1039 от 14.01.2021). В нем также рассмотрена ситуация продажи нескольких автомобилей, но вывод сделан несколько другой: или вычет, или расходы без уточнения, что вычет на один объект, а расходы на другой.

Обсуждение идет в теме форума «НДФЛ по двум авто».