В заявительном порядке можно возместить НДС в пределах суммы налогов за прошлый год

Разъяснения даны в письме № ЕА-4-15/3971@ от 01.04.2022.

При подсчете суммы уплаченных налогов учитываются поступления по:

НДС;

акцизам;

НДФЛ;

налогу на прибыль;

НДПИ;

водному налогу;

НДД от добычи углеводородного сырья;

налогу на имущество организаций;

налогу на игорный бизнес;

транспортному налогу;

земельному налогу;

ЕСХН;

налогу по УСН;

страховым взносам;

НДС и акцизов, зачтенные в счет уплаты перечисленных налогов и взносов.

Если НДС к возмещению превышает сумму всех этих прошлогодних налогов, то разницу можно возместить, оформив банковскую гарантию или поручительство. Причем на возмещение по обоим основаниям нужно будет одно заявление.

Читайте также: «В разделе 1 декларации по НДС надо указывать новый код».