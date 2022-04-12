В заявительном порядке можно возместить НДС в пределах суммы налогов за прошлый год

Разъяснения даны в письме № ЕА-4-15/3971@ от 01.04.2022.
При подсчете суммы уплаченных налогов учитываются поступления по:
- НДС;
- акцизам;
- НДФЛ;
- налогу на прибыль;
- НДПИ;
- водному налогу;
- НДД от добычи углеводородного сырья;
- налогу на имущество организаций;
- налогу на игорный бизнес;
- транспортному налогу;
- земельному налогу;
- ЕСХН;
- налогу по УСН;
- страховым взносам;
- НДС и акцизов, зачтенные в счет уплаты перечисленных налогов и взносов.
Если НДС к возмещению превышает сумму всех этих прошлогодних налогов, то разницу можно возместить, оформив банковскую гарантию или поручительство. Причем на возмещение по обоим основаниям нужно будет одно заявление.
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