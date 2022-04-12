НДС

В заявительном порядке можно возместить НДС в пределах суммы налогов за прошлый год

На 2022 – 2023 годы ввели заявительный порядок возмещения НДС. Возместить таким способом можно сумму налога, не превышающую все налоги и взносы, уплаченные за прошлый год. Как считать этот лимит – рассказали в ФНС.

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Разъяснения даны в письме № ЕА-4-15/3971@ от 01.04.2022.

При подсчете суммы уплаченных налогов учитываются поступления по:

  • НДС;
  • акцизам;
  • НДФЛ;
  • налогу на прибыль;
  • НДПИ;
  • водному налогу;
  • НДД от добычи углеводородного сырья;
  • налогу на имущество организаций;
  • налогу на игорный бизнес;
  • транспортному налогу;
  • земельному налогу;
  • ЕСХН;
  • налогу по УСН;
  • страховым взносам;
  • НДС и акцизов, зачтенные в счет уплаты перечисленных налогов и взносов.

Если НДС к возмещению превышает сумму всех этих прошлогодних налогов, то разницу можно возместить, оформив банковскую гарантию или поручительство. Причем на возмещение по обоим основаниям нужно будет одно заявление.

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