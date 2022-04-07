❗❗ В разделе 1 декларации по НДС надо указывать новый код

Его надо указывать в строке 055 раздела 1 декларации по НДС.

Эта строка появилась в новой форме декларации, которую надо сдавать с 1 квартала 2022 года. В ней надо указывать код основания применения заявительного порядка.

Речь идет о новом основании для заявительного возмещения по пп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК. О нем мы рассказывали здесь.

Есть несколько требований к налогоплательщикам для ускоренного порядка:

не быть в процессе ликвидации или реорганизации;

не быть в процедуре банкротства;

не нарушать положения НК об НДС.

О новом коде 07 ФНС сообщает в письме № СД-4-3/3993@ от 01.04.2022. Этот же код указывают производители вакцины от ковида.