Мошенничество

Мошенники украли у клиентов банков 13,5 млрд рублей за год

Из этой суммы удалось вернуть владельцам только 6,8%. Такие данные следуют из обзора Центробанка.

Версия для печати

Всего за прошлый год у клиентов российских банков украли 13,5 млрд рублей, совершив более 1 млн мошеннических переводов.

В большинстве случаев пострадали «физики», а не юридические лица:

В среднем каждый пострадавший потерял около 12 тысяч рублей, средняя сумма по бизнесу — около 350 тысяч рублей:

Проблема в том, что вернуть средства пострадавшим банки смогли лишь в 6,8% случаев.

Для сравнения: в 2020 году банки вернули клиентам 11,3% от всего объема украденных мошенниками денег, а в 2019 году — 14,6%. Так что это худший показатель за два года.

Гость, внимание! Скоро старт потока курса про все новые ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 20 апреля. Места в группе пока есть.

Подборка полезных мероприятий

Разместить