Мошенники украли у клиентов банков 13,5 млрд рублей за год

Всего за прошлый год у клиентов российских банков украли 13,5 млрд рублей, совершив более 1 млн мошеннических переводов.

В большинстве случаев пострадали «физики», а не юридические лица:

В среднем каждый пострадавший потерял около 12 тысяч рублей, средняя сумма по бизнесу — около 350 тысяч рублей:

Проблема в том, что вернуть средства пострадавшим банки смогли лишь в 6,8% случаев.

Для сравнения: в 2020 году банки вернули клиентам 11,3% от всего объема украденных мошенниками денег, а в 2019 году — 14,6%. Так что это худший показатель за два года.