Налоговики считают переплатой все авансовые платежи по налогам

Дело в том, что выявленная налоговиками переплата — никакая не переплата. Это авансовый платеж по налогу, который по норме НК надо платить до сдачи декларации.
Историей коллеги делятся в нашем Телеграм-чате.
Коллеги подтверждают, что такие сообщения налоговики теперь регулярно шлют. Переплатой они именуют все налоги, по которым пока не сданы отчеты, в том числе НДФЛ за работников.
Рассказывают даже о случаях, когда неопытные бухгалтеры, узнав о переплате, возвращали ее. И только после сдачи отчета, получив долг и пени, налогоплательщики понимали, что к чему.
Ранее мы писали: «Налоговики на свое усмотрение зачитывают одни налоги в счет других, загоняя бизнес в долги».