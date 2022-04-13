Налоговики считают переплатой все авансовые платежи по налогам

Дело в том, что выявленная налоговиками переплата — никакая не переплата. Это авансовый платеж по налогу, который по норме НК надо платить до сдачи декларации.

Историей коллеги делятся в нашем Телеграм-чате.

Бухгалтер получила извещение о переплате налога на прибыль. Фактически это авансовый платеж за 1 квартал, то есть никакая не переплата. Скоро будет сдана декларация за 1 квартал и этот аванс пойдет на уменьшение. Если он окажется больше, чем начисление по итогам 1 квартала, то это превышение и будет переплатой, но никак не вся сумма этого аванса.

Коллеги подтверждают, что такие сообщения налоговики теперь регулярно шлют. Переплатой они именуют все налоги, по которым пока не сданы отчеты, в том числе НДФЛ за работников.

Рассказывают даже о случаях, когда неопытные бухгалтеры, узнав о переплате, возвращали ее. И только после сдачи отчета, получив долг и пени, налогоплательщики понимали, что к чему.

Ранее мы писали: «Налоговики на свое усмотрение зачитывают одни налоги в счет других, загоняя бизнес в долги».