Налоги, взносы, пошлины

Налоговики считают переплатой все авансовые платежи по налогам

В последнее время налоговики активизировали свою деятельность по самостоятельному зачету переплаты в счет недоимки. Бухгалтеры сетовали, что о переплате их не оповещают, хотя должны. Сейчас посыпались такие оповещения, но бухгалтеры от них в шоке.

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Дело в том, что выявленная налоговиками переплата — никакая не переплата. Это авансовый платеж по налогу, который по норме НК надо платить до сдачи декларации.

Историей коллеги делятся в нашем Телеграм-чате.

Бухгалтер получила извещение о переплате налога на прибыль. Фактически это авансовый платеж за 1 квартал, то есть никакая не переплата. Скоро будет сдана декларация за 1 квартал и этот аванс пойдет на уменьшение. Если он окажется больше, чем начисление по итогам 1 квартала, то это превышение и будет переплатой, но никак не вся сумма этого аванса.

Коллеги подтверждают, что такие сообщения налоговики теперь регулярно шлют. Переплатой они именуют все налоги, по которым пока не сданы отчеты, в том числе НДФЛ за работников.

Рассказывают даже о случаях, когда неопытные бухгалтеры, узнав о переплате, возвращали ее. И только после сдачи отчета, получив долг и пени, налогоплательщики понимали, что к чему.

Ранее мы писали: «Налоговики на свое усмотрение зачитывают одни налоги в счет других, загоняя бизнес в долги».

Гость, налоговые проверки никто не отменял! Они только усилятся.
Послабления получат единицы, остальной бизнес под угрозой. Налоговики придут, чтобы наполнить бюджет.

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