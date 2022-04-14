Никакого ограничения банковских комиссий за переводы физлицам с 1 июля не будет

Речь идет о законопроекте с поправками в закон о банках.

Он запрещает взимать огромные комиссии при закрытии расчетного счета по причинам из антиотмывочного законы № 115-ФЗ. Об этом мы рассказывали здесь.

Что касается ограничений для комиссии по переводам в адрес физлиц, то при внесении проекта в Думу такая норма в нем была. Но в принятом Думой законопроекте ее нет.

Таким образом, по комиссиям за переводы на карты в законе ничего не меняется.

Впрочем, недавно ЦБ выпустил методичку, в которой рекомендовал банкам не завышать такие комиссии.

Речь, в частности, идет о таких операциях: