Банки

Никакого ограничения банковских комиссий за переводы физлицам с 1 июля не будет

В ряде СМИ опубликовали информацию о том, что Совет Федерации одобрил закон, запрещающий с 1 июля высокие комиссии за переводы с расчетного счета на карты физлиц. Это не так. Такая идея в законопроекте была, но от нее отказались.

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Речь идет о законопроекте с поправками в закон о банках.

Он запрещает взимать огромные комиссии при закрытии расчетного счета по причинам из антиотмывочного законы № 115-ФЗ. Об этом мы рассказывали здесь.

Что касается ограничений для комиссии по переводам в адрес физлиц, то при внесении проекта в Думу такая норма в нем была. Но в принятом Думой законопроекте ее нет.

Таким образом, по комиссиям за переводы на карты в законе ничего не меняется.

Впрочем, недавно ЦБ выпустил методичку, в которой рекомендовал банкам не завышать такие комиссии.

Речь, в частности, идет о таких операциях:

  • перечисления зарплаты;
  • перечисления за услуги самозанятых;
  • перечисление дивидендов;
  • перечисление алиментов.
Гость, налоговые проверки никто не отменял! Они только усилятся.
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