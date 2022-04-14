Никакого ограничения банковских комиссий за переводы физлицам с 1 июля не будет

Речь идет о законопроекте с поправками в закон о банках.
Он запрещает взимать огромные комиссии при закрытии расчетного счета по причинам из антиотмывочного законы № 115-ФЗ. Об этом мы рассказывали здесь.
Что касается ограничений для комиссии по переводам в адрес физлиц, то при внесении проекта в Думу такая норма в нем была. Но в принятом Думой законопроекте ее нет.
Таким образом, по комиссиям за переводы на карты в законе ничего не меняется.
Впрочем, недавно ЦБ выпустил методичку, в которой рекомендовал банкам не завышать такие комиссии.
Речь, в частности, идет о таких операциях:
- перечисления зарплаты;
- перечисления за услуги самозанятых;
- перечисление дивидендов;
- перечисление алиментов.