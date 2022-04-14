❗ Готовы коды доходов и вычетов для бизнеса на АУСН

Проект ФНС опубликован на федеральном портале.

В нем 3 приложения: коды доходов по НДФЛ;

коды вычетов по НДФЛ;

коды выплат, необлагаемых страховыми взносами.

Бизнес на АУСН будет отправлять в банки информацию о выплатах сотрудникам с указанием кодов.

Среди кодов дохода и вычетов такие же, как и сейчас для всех (2000, 2300, 2012), но есть и новые:

4901 — необлагаемые НДФЛ доходы;

4902 — выплаты, не являющиеся доходом;

4903 — выплаты, в отношении которых налогоплательщики самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.

Коды вычетов — такие же, как сейчас (стандартные и профессиональные и т.д.).

По страховым взносам 4 кода доходов:

01 — выплаты, необлагаемые всеми взносами;

02 — выплаты, необлагаемые взносами на ОПС;

03 — выплаты, необлагаемые взносами на ОСС;

04 — выплаты, необлагаемые взносами на ОМС.

По взносам на АУСН будет тариф 0 %. Но начисление баллов на лицевом счете в ПФР у сотрудников будет идти. Поэтому надо знать, с каких доходов их начислять, а с каких — нет. Для этого и нужны коды.