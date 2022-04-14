❗ Готовы коды доходов и вычетов для бизнеса на АУСН

Проект ФНС опубликован на федеральном портале.
В нем 3 приложения:
- коды доходов по НДФЛ;
- коды вычетов по НДФЛ;
- коды выплат, необлагаемых страховыми взносами.
Бизнес на АУСН будет отправлять в банки информацию о выплатах сотрудникам с указанием кодов.
Среди кодов дохода и вычетов такие же, как и сейчас для всех (2000, 2300, 2012), но есть и новые:
- 4901 — необлагаемые НДФЛ доходы;
- 4902 — выплаты, не являющиеся доходом;
- 4903 — выплаты, в отношении которых налогоплательщики самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.
Коды вычетов — такие же, как сейчас (стандартные и профессиональные и т.д.).
По страховым взносам 4 кода доходов:
- 01 — выплаты, необлагаемые всеми взносами;
- 02 — выплаты, необлагаемые взносами на ОПС;
- 03 — выплаты, необлагаемые взносами на ОСС;
- 04 — выплаты, необлагаемые взносами на ОМС.
По взносам на АУСН будет тариф 0 %. Но начисление баллов на лицевом счете в ПФР у сотрудников будет идти. Поэтому надо знать, с каких доходов их начислять, а с каких — нет. Для этого и нужны коды.