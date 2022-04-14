АУСН

❗ Готовы коды доходов и вычетов для бизнеса на АУСН

Удерживать НДФЛ с зарплат сотрудников, занятых в бизнесе на АУСН, будут банки. Компании и ИП будут передавать им сведения, в которых надо указать коды. Эти коды разработаны.

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Проект ФНС опубликован на федеральном портале.

В нем 3 приложения:

  • коды доходов по НДФЛ;
  • коды вычетов по НДФЛ;
  • коды выплат, необлагаемых страховыми взносами.

Бизнес на АУСН будет отправлять в банки информацию о выплатах сотрудникам с указанием кодов.

Среди кодов дохода и вычетов такие же, как и сейчас для всех (2000, 2300, 2012), но есть и новые:

  • 4901 — необлагаемые НДФЛ доходы;
  • 4902 — выплаты, не являющиеся доходом;
  • 4903 — выплаты, в отношении которых налогоплательщики самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.

Коды вычетов — такие же, как сейчас (стандартные и профессиональные и т.д.).

По страховым взносам 4 кода доходов:

  • 01 — выплаты, необлагаемые всеми взносами;
  • 02 — выплаты, необлагаемые взносами на ОПС;
  • 03 — выплаты, необлагаемые взносами на ОСС;
  • 04 — выплаты, необлагаемые взносами на ОМС.

По взносам на АУСН будет тариф 0 %. Но начисление баллов на лицевом счете в ПФР у сотрудников будет идти. Поэтому надо знать, с каких доходов их начислять, а с каких — нет. Для этого и нужны коды.

Гость, налоговые проверки никто не отменял! Они только усилятся.
Послабления получат единицы, остальной бизнес под угрозой. Налоговики придут, чтобы наполнить бюджет.

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