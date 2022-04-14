👆 Бухгалтеры обязаны пересдать 6-НДФЛ за весь 2021 год из-за матвыгоды

К такому выводу пришла ФНС в письме № БС-4-11/4160@ от 06.04.2022.

Налоговики ссылаются на п.6 ст. 81 НК: при обнаружении налоговым агентом в сданном 6-НДФЛ ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, агент обязан внести изменения и представить уточненный расчет.

Уточненки 6-НДФЛ за 2021 год надо сдать с корректирующими (аннулирующими) справками о доходах только в отношении физлиц, данные которых уточняются.

Речь идет о доходах с кодами: 2610, 2630, 2640, 2641.

Также читайте «Бухгалтерам надо пересдавать расчеты 6-НДФЛ за 2021 год, если там был доход с кодом 2610».