👆 Бухгалтеры обязаны пересдать 6-НДФЛ за весь 2021 год из-за матвыгоды

К такому выводу пришла ФНС в письме № БС-4-11/4160@ от 06.04.2022.
Налоговики ссылаются на п.6 ст. 81 НК: при обнаружении налоговым агентом в сданном 6-НДФЛ ошибок, приводящих к занижению или завышению суммы налога, агент обязан внести изменения и представить уточненный расчет.
Уточненки 6-НДФЛ за 2021 год надо сдать с корректирующими (аннулирующими) справками о доходах только в отношении физлиц, данные которых уточняются.
Речь идет о доходах с кодами: 2610, 2630, 2640, 2641.
Также читайте «Бухгалтерам надо пересдавать расчеты 6-НДФЛ за 2021 год, если там был доход с кодом 2610».