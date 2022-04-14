Самозанятый россиянин может работать из заграницы

Налоговики разобрали ситуауию, когда россиянин на НПД живет за границей и оттуда оказывает онлайн-услуги российским юрлицам.

Дело в том, что законе № 422-ФЗ о самозанятых нет определения места ведения деятельности, если она дистанционная.

По мнению ФНС, до внесения изменений в закон место ведения такой деятельности может определяться по выбору налогоплательщика НПД: либо по месту нахождения налогоплательщика НПД;

либо по месту нахождения покупателя (заказчика).

Таким образом, можно применять НПД при оказании онлайн-услуг, находясь за пределами РФ, если заказчик находится в России.

Такое разъяснение ФНС дает, отвечая на вопросы налогоплательщиков на своем сайте.