Самозанятые

Самозанятый россиянин может работать из заграницы

Не важно, где живет и работает самозанятый. Если его заказчик в России – можно применять НПД.

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Налоговики разобрали ситуауию, когда россиянин на НПД живет за границей и оттуда оказывает онлайн-услуги российским юрлицам.

Дело в том, что законе № 422-ФЗ о самозанятых нет определения места ведения деятельности, если она дистанционная.

По мнению ФНС, до внесения изменений в закон место ведения такой деятельности может определяться по выбору налогоплательщика НПД:

  • либо по месту нахождения налогоплательщика НПД;
  • либо по месту нахождения покупателя (заказчика).

Таким образом, можно применять НПД при оказании онлайн-услуг, находясь за пределами РФ, если заказчик находится в России.

Такое разъяснение ФНС дает, отвечая на вопросы налогоплательщиков на своем сайте.

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