Банковские карты

МИР может заработать еще в двух странах

Центробанк работает над тем, чтобы карты российской платежной системы начали принимать на Кубе и в Венесуэле.

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Как пишут СМИ, дипломаты латиноамериканских государств сообщили, что карты «Мир» могут заработать в их государствах уже к лету.

Впрочем, представители Венесуэлы осторожнее относятся к срокам и пока не называют конкретных дат.

Известно только, что такое предложение сделала российская сторона.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) говорят, что технологически «Мир» готов к открытию в новых государствах.

Сейчас карты «Мир» принимаются в 10 странах (по информации с официального сайта платежной системы).

О том, где и как получить карту «Мир», мы писали здесь.

 

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