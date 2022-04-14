МИР может заработать еще в двух странах

Как пишут СМИ, дипломаты латиноамериканских государств сообщили, что карты «Мир» могут заработать в их государствах уже к лету.

Впрочем, представители Венесуэлы осторожнее относятся к срокам и пока не называют конкретных дат.

Известно только, что такое предложение сделала российская сторона.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) говорят, что технологически «Мир» готов к открытию в новых государствах.

Сейчас карты «Мир» принимаются в 10 странах (по информации с официального сайта платежной системы).

О том, где и как получить карту «Мир», мы писали здесь.