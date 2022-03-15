Где и как оформить карту МИР: памятка для тех, кто в России и за рубежом

МИР есть не во всех банках, но принимается в некоторых странах за границей. Рассказываем подробно, что нужно знать, если вы решили перейти на отечественную платежную систему.

Что такое МИР?

По данным сервиса Яндекс.Вордстат, за последний месяц запросом «карта мир» россияне интересовались больше 5 миллионов раз.

МИР — это российская платежная система, созданная в 2014-2015 годах.

По сути, это отечественный аналог Visa и Mastercard.

Если верить информации с официального сайта платежной системы, с 2015 года в России выпущено более 100 млн таких карт.

Обслуживаются они во всех регионах России, включая Крым:

Карта МИР нужна для множества государственных выплат — например, для пенсий, социальных пособий, получения туристического кэшбека и многого другого. Поэтому россияне достаточно активно заказывали в банках такие карты и до нахлынувшего кризиса с отключением Visa и Mastercard.

В каких банках есть карты МИР?

Карту МИР выпускают сейчас 158 российских банков, в их числе и самые крупные — Сбер, ВТБ, Тинькофф, Альфа-банк, Газпромбанк и другие.

Выбрать нужный банк и узнать больше об условиях получения карты можно по ссылке.

Как оформить?

В основном, банки выпускают пластиковые карты МИР. Их оформляют так же, как и карты других платежных систем:

надо выбрать нужный банк;

далее выберите нужный вам тариф;

затем заполните заявку на сайте банка или при личном визите;

уточните сроки получения и приходите за картой в установленный день.

В некоторых банках МИР можно оформить дистанционно.

А что по виртуальным картам и бесконтактной оплате?

Виртуальные карты МИР выпускает значительно меньшее число банков, но тем не менее, такие есть — например, Тинькофф.

В этом случае карта выпускается быстро.

Насчет бесконтактной оплаты на сайте МИРа сказано так:

Работает ли МИР за рубежом?

Карты МИР можно использовать в очень ограниченном числе стран.

Среди них:

Турция;

Вьетнам;

Армения;

Узбекистан;

Беларусь;

Казахстан;

Кыргызстан;

Таджикистан;

Южная Осетия и Абхазия.

При этом МИР могут принимать не все банки в этих странах — учтите этот момент при отправлении за границу.