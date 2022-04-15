При покупке имущества у физлиц для передачи его в лизинг надо применять ККТ

Разъяснения дает Минфин в письме № 30-01-15/29411 от 07.04.2022.

По договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование.

По закону № 54-ФЗ под расчетами понимаются в частности, прием и выплата денег наличными или безналом за товары, работы, услуги.

Таким образом, выплата денег физлицам за приобретенные у них товары, предназначенные для сдачи в аренду и последующей реализации арендатору, влечет за собой обязанность применения ККТ.