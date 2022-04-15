Цифровые финансовые активы освободят от НДС

В Думу внесен правительственный законопроект.

Цифровые финансовые активы (ЦФА) освободят от НДС по статье 149 НК.

При реализации цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, налоговая база для НДС будет определяться как разница между ценой реализации (с НДС) и ценой приобретения (с НДС).

Также в НК пропишут правила обложения налогом на прибыль и НДФЛ прибыли (доходов) от реализации таких цифровых активов.

Цифровые финансовые активы (не путайте с цифровой валютой) – это цифровые права, включающие:

требования денег;

участие в капитале непубличных акционерных обществ;

права по ценным бумагам и передаче права их требования.

ЦФА в России регламентируются федеральным законом № 259-ФЗ от 31.07.2020, который вступил в силу с начала 2021 года.

Полноценно закон заработал в начале февраля 2022 года, когда ЦБ включил первую организацию в реестр инфосистем, работающих с ЦФА.

Сейчас в этом реестре три организации, включая Сбербанк.