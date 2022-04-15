Валютный рынок

Доллар 81,288 рубля, евро 88,024. Аналитики говорят, что укрепление рубля — это ненадолго

Курс валют на 15 апреля показывает, что обе валюты поднимаются в цене медленно. Экономисты считают, что этот подъем может ускориться.

Версия для печати

За прошедшую неделю рубль стал постепенно сдавать позиции, хотя курсы валют, конечно, пока ниже сторублевых рубежей. Вот так ситуация выглядела с долларом:

А вот так — с евро:

Сравнивая происходящее с критическими значениями марта, многие начинают говорить об укреплении рубля. Аналитики прогнозируют: делать выводы рано.

На укрепление рубля влияют краткосрочные факторы, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

— Да, сейчас значения курса рубля фактически сопоставимы со значениями, которые наблюдались на валютном рынке до второй половины февраля, — объясняет эксперт. — Но с тех пор инфляция очень существенно ускорилась: с притоком марта она составляет почти 17%. Видимо, мы будем на уровне примерно 20% инфляции в апреле, и в этом смысле курс рубля должен подстроиться под инфляцию. Если смотреть в долгосрочной перспективе, то думаю, что до конца года нас будет ждать ещё несколько периодов сильной турбулентности на валютном рынке.

Курс рубля влияет на бизнес и денежные операции за рубеж, поэтому многие бухгалтеры и предприниматели следят за ним. Похоже, впереди вполне может быть доллар по 100 (а то и еще больше) рублей.

Гость, скоро старт курса про налоговые проверки!
Курс о всех видах налоговых проверок — выездных и камеральных, меропртиятиях налогового контроля, которые сопровождают проверки: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка . До 15 апреля курс по скидке 63%!

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить