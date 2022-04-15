Доллар 81,288 рубля, евро 88,024. Аналитики говорят, что укрепление рубля — это ненадолго

За прошедшую неделю рубль стал постепенно сдавать позиции, хотя курсы валют, конечно, пока ниже сторублевых рубежей. Вот так ситуация выглядела с долларом:

А вот так — с евро:

Сравнивая происходящее с критическими значениями марта, многие начинают говорить об укреплении рубля. Аналитики прогнозируют: делать выводы рано.

На укрепление рубля влияют краткосрочные факторы, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

— Да, сейчас значения курса рубля фактически сопоставимы со значениями, которые наблюдались на валютном рынке до второй половины февраля, — объясняет эксперт. — Но с тех пор инфляция очень существенно ускорилась: с притоком марта она составляет почти 17%. Видимо, мы будем на уровне примерно 20% инфляции в апреле, и в этом смысле курс рубля должен подстроиться под инфляцию. Если смотреть в долгосрочной перспективе, то думаю, что до конца года нас будет ждать ещё несколько периодов сильной турбулентности на валютном рынке.

Курс рубля влияет на бизнес и денежные операции за рубеж, поэтому многие бухгалтеры и предприниматели следят за ним. Похоже, впереди вполне может быть доллар по 100 (а то и еще больше) рублей.