Банковские карты

Эксперт объяснил, почему российские карты UnionPay не принимают зарубежные магазины

Карты UnionPay российских банков отличаются от китайских карт. И в этом, в том числе, может быть причина, почему их не принимают иностранные магазины.

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Представитель ТПП Тимур Аитов сказал, что вряд ли торговцы будут отказываться от приема карт, им же нужны деньги. Что касается эквайеров и UnionPay, то это тоже маловероятно.

Ранее была информация, что отказ дает банк-эквайер.

Эксперт отметил, что российские и китайские карты UnionPay отличаются: например, российскую карту нельзя привязать к китайскому мессенджеру WeChat. Не все карты российских UnionPay работают с системой бесконтактных платежей Huawei, передает радио «Комсомольская правда».

«Если вы приехали в Лондон, в главном универмаге сможете этой картой расплатиться, а спуститесь на маленькую улочку, у вас UnionPay никто не возьмет. Здесь проблема в самой карте», — пояснил эксперт.

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