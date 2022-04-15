Эксперт объяснил, почему российские карты UnionPay не принимают зарубежные магазины

Представитель ТПП Тимур Аитов сказал, что вряд ли торговцы будут отказываться от приема карт, им же нужны деньги. Что касается эквайеров и UnionPay, то это тоже маловероятно.

Ранее была информация, что отказ дает банк-эквайер.

Эксперт отметил, что российские и китайские карты UnionPay отличаются: например, российскую карту нельзя привязать к китайскому мессенджеру WeChat. Не все карты российских UnionPay работают с системой бесконтактных платежей Huawei, передает радио «Комсомольская правда».

«Если вы приехали в Лондон, в главном универмаге сможете этой картой расплатиться, а спуститесь на маленькую улочку, у вас UnionPay никто не возьмет. Здесь проблема в самой карте», — пояснил эксперт.