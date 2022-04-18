Банк должен дать кредитные каникулы на все ваши кредиты, а не только на один из них: пример

Дело в том, что прямого указания в законе, могут ли предоставить кредитные каникулы по всем договорам, нет. Но нет и запрета.

ЦБ считает, что давать каникулы должны на все кредиты, оформленные в конкретном банке, пишут «Известия».

Если банки отказывают заемщику, который соответствует всем требованиям, нужно жаловаться в ЦБ.

Банки охотнее дают кредиты заемщикам, у которых уже есть кредитная карта. Но когда речь заходит о предоставлении каникул по потребкредиту и карте одновременно, то заемщики сталкиваются с отказом.

Кредитные каникулы на срок до 6 месяцев можно получить при падении дохода на 30 % по сравнению со средним значением за прошлый год. Правила каникул распространяются только на займы, выданные до 1 марта 2022. При этом кредит не должен превышать лимит. Лимит по потребкредитам: 300 тыс. рублей для физлиц; 350 тыс. рублей для ИП;

100 тыс. рублей по кредитным картам;

700 тыс. рублей по автокредитам. Лимит по ипотеке: 6 млн рублей для Москвы;

4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;

3 млн рублей для остальных регионов.

Пример

У жителя Москвы потеря дохода от 30 %. У него есть:

ипотека на 5 млн рублей;

потребкредит на 200 тыс. рублей;

кредитка с лимитом 50 тыс. рублей.

Такой москвич может обратиться за каникулами и ему должны их предоставить.

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