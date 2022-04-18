Банк должен дать кредитные каникулы на все ваши кредиты, а не только на один из них: пример

Дело в том, что прямого указания в законе, могут ли предоставить кредитные каникулы по всем договорам, нет. Но нет и запрета.
ЦБ считает, что давать каникулы должны на все кредиты, оформленные в конкретном банке, пишут «Известия».
Если банки отказывают заемщику, который соответствует всем требованиям, нужно жаловаться в ЦБ.
Банки охотнее дают кредиты заемщикам, у которых уже есть кредитная карта. Но когда речь заходит о предоставлении каникул по потребкредиту и карте одновременно, то заемщики сталкиваются с отказом.
Кредитные каникулы на срок до 6 месяцев можно получить при падении дохода на 30 % по сравнению со средним значением за прошлый год. Правила каникул распространяются только на займы, выданные до 1 марта 2022. При этом кредит не должен превышать лимит.
Лимит по потребкредитам:
- 300 тыс. рублей для физлиц; 350 тыс. рублей для ИП;
- 100 тыс. рублей по кредитным картам;
- 700 тыс. рублей по автокредитам.
Лимит по ипотеке:
- 6 млн рублей для Москвы;
- 4 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;
- 3 млн рублей для остальных регионов.
Пример
У жителя Москвы потеря дохода от 30 %. У него есть:
- ипотека на 5 млн рублей;
- потребкредит на 200 тыс. рублей;
- кредитка с лимитом 50 тыс. рублей.
Такой москвич может обратиться за каникулами и ему должны их предоставить.
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