Все госуслуги переведут в электронный вид

Все документы, которые сейчас люди оформляют в бумажном виде, посещая различные ведомства, можно будет получить электронно к концу 2023 года. Заявки можно будет подавать 24/7.

Опубликовано распоряжение правительства № 837-р от 11.04.2022.

Конкретный перечень услуг, предоставляемых в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю без необходимости личного присутствия, будет сформирован во II квартале 2022 года.

Сейчас таким способом оказывается около 40 федеральных и примерно 60 региональных и муниципальных услуг. Но за большинством госуслуг нельзя обратиться в онлайн-режиме. Это исправят.