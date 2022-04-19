⚡️ Налоговики опять будут трясти бизнес, который работает с ИП и самозанятыми. В инспекции пришло новое письмо

Речь про новое письмо ФНС ЕА-4-15/4674@ от 15.04.2022, где подробно перечислены все признаки подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми.
Среди них:
- отсутствие в договоре конкретного объема работ;
- ежемесячная в определенной сумме оплата труда;
- в течение календарного года размер вознаграждения не меняется;
- договоры носят не разовый, а систематический характер и заключаются на год или до окончания календарного года;
- договорами возложена материальная ответственность на фактического исполнителя работ;
- обеспечение работодателем работника условиями труда.
Эти признаки похожи на те, что уже были перечислены налоговиками в их прошлогоднем письме. Но это еще не всё.В новом письме ФНС называет конкретные документы, которые могут служить доказательствами подмены трудовых отношений. Например, это журнал регистрации прихода-ухода сотрудников на работу, графики работы, графики отпусков, документы по охране труда. Особенно интересен такой пункт:
Инспекторов на местах призывают проводить тщательные камеральные проверки и применять письмо со ссылкой на статью 54.1 НК при сборе доказательств. Причем речь идет как про работу с самозанятыми, так и про сотрудничество с ИП.
Вероятно, бизнесу с такими исполнителями стоит ожидать большую волну проверок в ближайшее время.