Налоговые проверки

⚡️ Налоговики опять будут трясти бизнес, который работает с ИП и самозанятыми. В инспекции пришло новое письмо

Инспекторы на местах запустят волну камеральных проверок, чтобы доказать, что отношения с ИП и СМЗ по договорам ГПХ - трудовые.

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Речь про новое письмо ФНС ЕА-4-15/4674@ от 15.04.2022, где подробно перечислены все признаки подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми.

Среди них:

  • отсутствие в договоре конкретного объема работ;
  • ежемесячная в определенной сумме оплата труда;
  • в течение календарного года размер вознаграждения не меняется;
  • договоры носят не разовый, а систематический характер и заключаются на год или до окончания календарного года;
  • договорами возложена материальная ответственность на фактического исполнителя работ;
  • обеспечение работодателем работника условиями труда.
Эти признаки похожи на те, что уже были перечислены налоговиками в их прошлогоднем письме. Но это еще не всё.

В новом письме ФНС называет конкретные документы, которые могут служить доказательствами подмены трудовых отношений. Например, это журнал регистрации прихода-ухода сотрудников на работу, графики работы, графики отпусков, документы по охране труда. Особенно интересен такой пункт:

«...документы хозяйственной деятельности работодателя (заполняемые или подписываемые работником товарные накладные, счета-фактуры, копии кассовых книг о полученной выручке, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах, журнал посетителей, переписка сторон спора, в том числе по электронной почте)».

Инспекторов на местах призывают проводить тщательные камеральные проверки и применять письмо со ссылкой на статью 54.1 НК при сборе доказательств. Причем речь идет как про работу с самозанятыми, так и про сотрудничество с ИП.

Вероятно, бизнесу с такими исполнителями стоит ожидать большую волну проверок в ближайшее время.

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