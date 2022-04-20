Налоги, взносы, пошлины

Второй раз за месяц изменили форму уведомления на уплату налогов

В налоговом уведомлении поменяли адрес сайта ФНС и таблицу по НДФЛ 15 %. За 2021 год налоговики будут слать уведомление на новом бланке.

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12 апреля Минюст зарегистрировал приказ ФНС от 09.03.2022 с поправками в налоговое уведомление, а 19 апреля прошла регистрация нового приказа ФНС, от 14.03.2022 с новыми поправками в этот бланк.

Таким образом, за 1 месяц форма уведомления поменялась 2 раза.

В частности, там изменили адрес сайта ФНС. Был www.nalog.ru, стал www.nalog.gov.ru.

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Поменяли также таблицы по расчету и перерасчету НДФЛ с дохода свыше 5 млн рублей.

Новый бланк будут применять с 1 июля 2022 года.

За 2021 и 2022 год налоговые агенты считают НДФЛ 15 % отдельно по разным налоговым базам. А уже потом ИФНС все пересчитывает и доначисляет людям НДФЛ в налоговом уведомлении.

Об этом мы рассказывали в материале «Пошли отказы в социальных и имущественных вычетах из-за НДФЛ 15 %».

 

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