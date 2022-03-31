💣 Пошли отказы в социальных и имущественных вычетах из-за НДФЛ 15 %

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Доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 15 %. Но в 2021 году (и в 2022 тоже) база по зарплате и дивидендам считается отдельно. Бухгалтер удерживает НДФЛ по ставке 13 %, а потом уже налоговики сами делают перерасчет и доначисляют налог.

Зачастую директор, получив дивиденды, не подозревает, что через год ему придется отдать с них дополнительный налог. Он уверен, что бухгалтер все удержал при выплате.

Человек подает декларацию 3-НДФЛ, надеясь получить деньги от государства, а в итоге ему самому приходится раскошеливаться.

Приведем пример.

У директора за 2021 год зарплата 4,9 млн рублей и дивиденды 4,9 млн. рублей.

В 2021 году он потратил на лечение 100 тыс. рублей и хотел получить возврат НДФЛ 13 тыс. рублей. Но не тут-то было.

Налоговая сначала делает перерасчет налога.

Как посчитал бухгалтер Как пересчитает ИФНС Зарплата 4,9 млн. руб Дивиденды 4,9 млн руб. Общий доход 9,8 млн руб. База для НДФЛ 13 % 4 900 000 4 900 000 5 000 000 База для НДФЛ 15 % 0 0 4 800 000 НДФЛ 13 % 637 000 637 000 650 000 НДФЛ 15 % 0 0 720 000 Итого НДФЛ 637 000 637 000 1 370 000 НДФЛ к доплате 0 96 000

Таким образом, по декларации 3-НДФЛ государство должно человеку 13 000 руб., но при этом человек должен государству 96 000 рублей.

Значит, никакого возврата налога не будет и еще придется доплатить 83 тыс. рублей.

Аналогичная ситуация будет по итогам 2022 года. Поэтому предупредите учредителей, получающих зарплату, чтобы они были готовы доплатить налог.