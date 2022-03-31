💣 Пошли отказы в социальных и имущественных вычетах из-за НДФЛ 15 %

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Доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 15 %. Но в 2021 году (и в 2022 тоже) база по зарплате и дивидендам считается отдельно. Бухгалтер удерживает НДФЛ по ставке 13 %, а потом уже налоговики сами делают перерасчет и доначисляют налог.
Фирма считает НДФЛ 15 % отдельно по зарплате, отдельно по дивидендам. Суммировать эти доходы нельзя!Зачастую директор, получив дивиденды, не подозревает, что через год ему придется отдать с них дополнительный налог. Он уверен, что бухгалтер все удержал при выплате.
Люди с высокой зарплатой и хорошими дивидендами не могут платить НДФЛ 15 % через свою бухгалтерию
Человек подает декларацию 3-НДФЛ, надеясь получить деньги от государства, а в итоге ему самому приходится раскошеливаться.
Приведем пример.
У директора за 2021 год зарплата 4,9 млн рублей и дивиденды 4,9 млн. рублей.
В 2021 году он потратил на лечение 100 тыс. рублей и хотел получить возврат НДФЛ 13 тыс. рублей. Но не тут-то было.
Налоговая сначала делает перерасчет налога.
|Как посчитал бухгалтер
|Как пересчитает ИФНС
|Зарплата 4,9 млн. руб
|Дивиденды 4,9 млн руб.
|Общий доход 9,8 млн руб.
|База для НДФЛ 13 %
|4 900 000
|4 900 000
|5 000 000
|База для НДФЛ 15 %
|0
|0
|4 800 000
|НДФЛ 13 %
|637 000
|637 000
|650 000
|НДФЛ 15 %
|0
|0
|720 000
|Итого НДФЛ
|637 000
|637 000
|1 370 000
|НДФЛ к доплате
0
|96 000
Таким образом, по декларации 3-НДФЛ государство должно человеку 13 000 руб., но при этом человек должен государству 96 000 рублей.Значит, никакого возврата налога не будет и еще придется доплатить 83 тыс. рублей.
Аналогичная ситуация будет по итогам 2022 года. Поэтому предупредите учредителей, получающих зарплату, чтобы они были готовы доплатить налог.