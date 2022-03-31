НДФЛ

💣 Пошли отказы в социальных и имущественных вычетах из-за НДФЛ 15 %

Люди сдают декларации 3-НДФЛ за 2021 год, заявляют там имущественный или социальный вычет, но никаких денег от ИФНС не получают. А некоторые еще остаются должны. Всему виной – высокие доходы, по которым налоговики доначисляют налог.

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Такими историями делятся наши читатели.

Доходы свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ по ставке 15 %. Но в 2021 году (и в 2022 тоже) база по зарплате и дивидендам считается отдельно. Бухгалтер удерживает НДФЛ по ставке 13 %, а потом уже налоговики сами делают перерасчет и доначисляют налог.

Фирма считает НДФЛ 15 % отдельно по зарплате, отдельно по дивидендам. Суммировать эти доходы нельзя!

Люди с высокой зарплатой и хорошими дивидендами не могут платить НДФЛ 15 % через свою бухгалтерию

Зачастую директор, получив дивиденды, не подозревает, что через год ему придется отдать с них дополнительный налог. Он уверен, что бухгалтер все удержал при выплате.

Человек подает декларацию 3-НДФЛ, надеясь получить деньги от государства, а в итоге ему самому приходится раскошеливаться.

Приведем пример.

У директора за 2021 год зарплата 4,9 млн рублей и дивиденды 4,9 млн. рублей.

В 2021 году он потратил на лечение 100 тыс. рублей и хотел получить возврат НДФЛ 13 тыс. рублей. Но не тут-то было.

Налоговая сначала делает перерасчет налога.

  Как посчитал бухгалтер

 Как пересчитает ИФНС

 

 Зарплата 4,9 млн. руб

 Дивиденды 4,9 млн руб.

 Общий доход 9,8 млн руб.

База для НДФЛ 13 %

 4 900 000

 4 900 000

 5 000 000

База для НДФЛ 15 %

 0

 0

 4 800 000

НДФЛ 13 %

 637 000

 637 000

 650 000

НДФЛ 15 %

 0

 0

 720 000

Итого НДФЛ

 637 000

 637 000

 1 370 000

НДФЛ к доплате

0

96 000

Таким образом, по декларации 3-НДФЛ государство должно человеку 13 000 руб., но при этом человек должен государству 96 000 рублей.

Значит, никакого возврата налога не будет и еще придется доплатить 83 тыс. рублей.

Аналогичная ситуация будет по итогам 2022 года. Поэтому предупредите учредителей, получающих зарплату, чтобы они были готовы доплатить налог.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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