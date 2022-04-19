Автоматизация учета

SAP уходит с российского рынка

SAP предлагает несколько опций компаниям, которые не попали под санкции: удалить данные с ее дата-центров, отправить их владельцам или перенести на дата-центр вне России

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Немецкий разработчик ПО SAP опубликовал на своём сайте заявление о том, что планирует уйти с российского рынка.

Ранее компания приостановила продажи в России и Белоруссии.

SAP предлагает несколько опций компаниям, которые не попали под санкции: удалить данные с ее дата-центров, отправить их владельцам или перенести на дата-центр вне России. «Для тех компаний, которые выберут путь переноса, мы не обновим договор, как только истечет срок текущей подписки», — заявили в SAP.

Также компания прекращает поддержку уже вышедших на российский рынок продуктов. Уже установленное ПО продолжит работать.

В России компания проработала более 30 лет и построила «отличную команду». SAP сфокусируется на своей ответственности, то есть на том, как ее выход с рынка повлияет на ее российских сотрудников.
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