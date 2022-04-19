SAP уходит с российского рынка

Немецкий разработчик ПО SAP опубликовал на своём сайте заявление о том, что планирует уйти с российского рынка.
Ранее компания приостановила продажи в России и Белоруссии.
SAP предлагает несколько опций компаниям, которые не попали под санкции: удалить данные с ее дата-центров, отправить их владельцам или перенести на дата-центр вне России. «Для тех компаний, которые выберут путь переноса, мы не обновим договор, как только истечет срок текущей подписки», — заявили в SAP.
Также компания прекращает поддержку уже вышедших на российский рынок продуктов. Уже установленное ПО продолжит работать.
В России компания проработала более 30 лет и построила «отличную команду». SAP сфокусируется на своей ответственности, то есть на том, как ее выход с рынка повлияет на ее российских сотрудников.
Ранее компания приостановила продажи в России и Белоруссии.
SAP предлагает несколько опций компаниям, которые не попали под санкции: удалить данные с ее дата-центров, отправить их владельцам или перенести на дата-центр вне России. «Для тех компаний, которые выберут путь переноса, мы не обновим договор, как только истечет срок текущей подписки», — заявили в SAP.
Также компания прекращает поддержку уже вышедших на российский рынок продуктов. Уже установленное ПО продолжит работать.
В России компания проработала более 30 лет и построила «отличную команду». SAP сфокусируется на своей ответственности, то есть на том, как ее выход с рынка повлияет на ее российских сотрудников.