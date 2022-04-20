Бухгалтеры

7500 тысяч бухгалтеров в Телеграм. А вы?

«Красный уголок бухгалтера» набирает обороты: с каждым днем там становится все многолюднее. А еще совсем скоро будет бесплатный вебинар!

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После блокировок известных соцсетей «Клерк» перевез «Красный уголок бухгалтера» в Телеграм. Теперь там еще ламповее и уютнее, чем было прежде.


Тут можно:



Заходите в гости и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Гость, уже завтра важнейший вебинар для бухгалтеров: про все 5 новых ФСБУ с 2022 года.
Разберем «Запасы», «ОС», «Аренду», «Документооборот», «Капложения». И все это всего за 1 час! Скорее идите записыватсья, пока остались места. 

 

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