7500 тысяч бухгалтеров в Телеграм. А вы?

После блокировок известных соцсетей «Клерк» перевез «Красный уголок бухгалтера» в Телеграм. Теперь там еще ламповее и уютнее, чем было прежде.
Тут можно:
пожаловаться на волнующую проблему (например, по сложной ситуации с УСН и филиалом);
поделиться опытом (как вариант — о том, что творят налоговики);
получить совет коллег (как тут, по сдаче 4-ФСС);
узнать и обсудить важные бухгалтерские новости;
и даже попасть на прямой эфир с экспертами: проведем такой уже 27 апреля!
Заходите в гости и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.