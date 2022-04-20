7500 тысяч бухгалтеров в Телеграм. А вы?

После блокировок известных соцсетей «Клерк» перевез «Красный уголок бухгалтера» в Телеграм. Теперь там еще ламповее и уютнее, чем было прежде.

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