Налоги, взносы, пошлины

😡 Налоговики продолжают зачитывать переплату в счет долгов по налогам без согласия бизнеса

Бухгалтеры пишут, что инспекторы присылают уведомления, что засчитали переплату по одному налогу в счет долга по другому. И никакого разрешения не спрашивают, ставят перед фактом.

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В «Красном уголке бухгалтера» пишут:

«Налоговая взяла моду присылать в ЛК сообщения о факте излишней уплаты, хорошо, это все понятно, но теперь они ещё и присылают решения о зачёте в счёт другого налога без моего на то согласия на. Зачем? Что-то изменилось? И что делать?»

Ситуация не единственная, под вопросом уже сейчас минимум 5 таких же случаев.

На «Клерке» уже не раз писали о проблеме:

Воз, как говорится, и ныне там.

Проблема не только не решается, но скорее разрастается: переплатой налоговики считают все налоги, по которым пока не сданы отчеты, а потому и попасть в такую ситуацию может практически любой бизнес. И совет «заплатить все налоги вовремя», как пишут в чате бухгалтеров, увы, не спасет.

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