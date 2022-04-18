😡 Налоговики продолжают зачитывать переплату в счет долгов по налогам без согласия бизнеса

В «Красном уголке бухгалтера» пишут:
«Налоговая взяла моду присылать в ЛК сообщения о факте излишней уплаты, хорошо, это все понятно, но теперь они ещё и присылают решения о зачёте в счёт другого налога без моего на то согласия на. Зачем? Что-то изменилось? И что делать?»
Ситуация не единственная, под вопросом уже сейчас минимум 5 таких же случаев.
На «Клерке» уже не раз писали о проблеме:
Воз, как говорится, и ныне там.
Проблема не только не решается, но скорее разрастается: переплатой налоговики считают все налоги, по которым пока не сданы отчеты, а потому и попасть в такую ситуацию может практически любой бизнес. И совет «заплатить все налоги вовремя», как пишут в чате бухгалтеров, увы, не спасет.