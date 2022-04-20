Как заполнить строки 124 и 264 по льготной ставке в декларации по УСН

Код, который надо указать в этих строках, состоит из 2 частей.
В первой части:
- для объекта «доходы» код 3462010;
- для объекта «доходы минус расходы» код 3462020;
- для Крыма и Севастополя — код 3462030;
- для налоговых каникул ИП (ставка 0 %) — код 3462040.
Во второй части кодируется статья, часть, пункт, подпункт, абзац регионального закона.
Для каждого реквизита — 4 знакоместа. Если пункт состоит из одной цифры, значит, впереди ставим нули.
Например, ставку УСН «доходы минус расходы» 7 % в Санкт-Петербурге в строке 264 указывают так: 3462020/000100000000 (статья 1).
Ставке 3 % по УСН «доходы» в Ленобласти в строке 124 указывают так: 3462010/01-200020000 (пункте 2 статьи 1-2).
Ставку УСН «доходы минус расходы» 8 % в Хабаровском крае в строке 264 указывают так: 3462020/0011000101.4 (подпункт 1.4 п. 1 ст. 11).