Декларация по УСН

Как заполнить строки 124 и 264 по льготной ставке в декларации по УСН

В декларации по УСН за 2021 год надо указывать основание применение льготной ставки. Для УСН «доходы» – это строка 124 раздела 2.1.1, для УСН «доходы минус расходы» – это строка 264 раздела 2.2.

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Код, который надо указать в этих строках, состоит из 2 частей.

В первой части:

  • для объекта «доходы» код 3462010;
  • для объекта «доходы минус расходы» код 3462020;
  • для Крыма и Севастополя — код 3462030;
  • для налоговых каникул ИП (ставка 0 %) — код 3462040.

Во второй части кодируется статья, часть, пункт, подпункт, абзац регионального закона.

Для каждого реквизита — 4 знакоместа. Если пункт состоит из одной цифры, значит, впереди ставим нули.

Например, ставку УСН «доходы минус расходы» 7 % в Санкт-Петербурге в строке 264 указывают так: 3462020/000100000000 (статья 1).

Ставке 3 % по УСН «доходы» в Ленобласти в строке 124 указывают так: 3462010/01-200020000 (пункте 2 статьи 1-2).

Ставку УСН «доходы минус расходы» 8 % в Хабаровском крае в строке 264 указывают так: 3462020/0011000101.4 (подпункт 1.4 п. 1 ст. 11).

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