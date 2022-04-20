⚡️ Подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay

Как пишет РБК, ссылаясь на свои источники, об этом решении платежной системы сотрудникам Сбера рассказали на закрытой встрече.
Поэтому выпуск кобейджинговых карт МИР-UnionPay сейчас под вопросом.
Платежная система боится сотрудничать со Сбером, Альфа-банком, ВТБ и другими банками, т.к. рискует попасть под вторичные санкции.
Как пишет РБК, ссылаясь на свои источники, об этом решении платежной системы сотрудникам Сбера рассказали на закрытой встрече.
Поэтому выпуск кобейджинговых карт МИР-UnionPay сейчас под вопросом.