Банковские карты

⚡️ Подсанкционные банки не смогут выпускать карты UnionPay

Платежная система боится сотрудничать со Сбером, Альфа-банком, ВТБ и другими банками, т.к. рискует попасть под вторичные санкции.

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Как пишет РБК, ссылаясь на свои источники, об этом решении платежной системы сотрудникам Сбера рассказали на закрытой встрече. 

Поэтому выпуск кобейджинговых карт МИР-UnionPay сейчас под вопросом. 

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