Вклады

Страховку по вкладам хотят поднять до 3 млн рублей

Сейчас в случае отзыва у банка лицензии вкладчикам гарантирую возврат вклада в сумме не более 1,4 млн рублей. В Думу внесли законопроект об увеличении суммы страховки до 3 млн рублей.

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Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

Дело в том, что предел 1,4 млн был установлен семь лет назад. С тех пор инфляция составила более 68 %.

Кроме того, в феврале-марте 2022 года, опасаясь за сохранность своих сбережений, вкладчики начали снимать свои деньги. И только повышение ключевой ставки ЦБ до 20 % и, как следствие, рост доходности вкладов, остановило этот процесс.

Повышение размера страховки по вкладам также укрепит доверие граждан к банковской системе.

Аналогичные проекты были и раньше. Например, предлагали увеличить страховку до 5 млн рублей. Было предложение повысить порог страховки для ипотечников до 10 млн. рублей.

Но пока страховка остается на уровне 1,4 млн. рублей.

 

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