Под санкции США попал Транскапиталбанк. Это оператор новой платежной системы Hello

Представители Транскапиталбанка, как пишет американский Минфин, предлагали азиатским банкам услуги для обхода международных санкций против России.
Например, речь про проведение операций через «ТКБ Бизнес» в качестве альтернативы SWIFT для обработки долларовых платежей попавших под санкции клиентов.
Все сделки американских организаций с ТКБ должны быть прекращены до 20 мая.
В самом же банке заявили, что продолжают работать в штатном режиме.
Транскапиталбанк — расчетный центр для новой российской платежной системы Hello, которую совсем недавно зарегистрировал Центробанк.