Банки

Под санкции США попал Транскапиталбанк. Это оператор новой платежной системы Hello

Американцы считают, что банк предлагал иностранным партнерам действовать в обход антироссийских санкций.

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Представители Транскапиталбанка, как пишет американский Минфин, предлагали азиатским банкам услуги для обхода международных санкций против России.

Например, речь про проведение операций через «ТКБ Бизнес» в качестве альтернативы SWIFT для обработки долларовых платежей попавших под санкции клиентов.

Все сделки американских организаций с ТКБ должны быть прекращены до 20 мая.

В самом же банке заявили, что продолжают работать в штатном режиме.

Транскапиталбанк — расчетный центр для новой российской платежной системы Hello, которую совсем недавно зарегистрировал Центробанк.

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