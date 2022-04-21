Налоговики требуют убрать НДС-вычет по контрагенту, который через год после сделки стал подозрительным

Парадокс заключается в том, что сделки были в 2021 году и они реальные, а роковая запись в ЕГРЮЛ внесена в феврале 2022 года.

Такой историей поделилась наша подписчица в «Красном уголке бухгалтера».

Коллеги советуют ответить налоговикам, что на момент сделок данные о контрагенте были достоверные, а после сделки покупатель не несет ответственности за действия бывшего поставщика.

Вот такой вариант ответа предлагают:

«Общество в ......кварталах 20.. года на основании договора и первичных документов приняло товары к учету в полном объеме для обеспечения своей основной деятельности, облагаемой НДС, получило первичные документы и счета-фактуры и в соответствии с положениями статей 169, 171 и 172 НК РФ правомерно предъявило налоговые вычеты в декларации за этот период.

Проявляя осмотрительность при выборе контрагентов на момент заключения договоров на поставку товаров, Обществом была получена информации о потенциальном партнере на электронном ресурсе ФНС. Данные о нем подтверждали его добросовестность».

Кстати, коллеги рассказывают, что аналогичные претензии по вычету от «недостоверного поставщика» им предъявляли даже спустя почти 3 года после сделки.