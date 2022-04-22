Банки сообщат в трудинспекцию о нарушении сроков выплаты зарплаты

Предложение озвучено в докладе главы ФНПР Михаила Шмакова.

Он посетовал, что сейчас компании больше боятся просрочить уплату налогов, чем задержать зарплату.

Что касается зарплатных долгов при банкротстве компании, то хотя они и стоят в первой очереди, это не панацея.

«Нужен гарантийный страховой механизм, обеспечивающего выплату зарплаты, не дожидаясь даже начала процедур банкротства», — говорится в докладе.

Профсоюзы считают, что после объединения ПФР и ФСС надо ввести страхование утраты заработка не только в случае временной нетрудоспособности, но и потери работы.