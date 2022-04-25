Первичка

Не все бухгалтеры печатают справку по ручным проводкам из 1С. А вы?

В 1С есть документ «Операции, введенные вручную». Как выяснилось, у бухгалтеров нет единого мнения о хранении этих документов.

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Дискуссия завязалась в нашем Телеграм-канале.

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Некоторые бухгалтеры эти документы вообще не печатают.

Кто-то печатает и подшивает в отдельную папку, где хранятся только справки по ручным проводкам.

Кто-то подшивает в тематическую папку в зависимости от счетов учета (10, 60, 76 и т.д.).

Коллеги озвучивают такой вариант:

Смотря к чему эта справка относится: к налогам — значит в отчетность, к ТМЦ — значит в материалы и т.д.

и такой:

Книга покупок с оригиналами и книга продаж отдельно. Поступление отдельно. Акты на списание ТМЦ отдельно. Справки обязательно вместе с бухгалтерскими регистрами отдельно.

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