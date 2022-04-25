Не все бухгалтеры печатают справку по ручным проводкам из 1С. А вы?

Дискуссия завязалась в нашем Телеграм-канале.
Некоторые бухгалтеры эти документы вообще не печатают.
Кто-то печатает и подшивает в отдельную папку, где хранятся только справки по ручным проводкам.
Кто-то подшивает в тематическую папку в зависимости от счетов учета (10, 60, 76 и т.д.).
Коллеги озвучивают такой вариант:
Смотря к чему эта справка относится: к налогам — значит в отчетность, к ТМЦ — значит в материалы и т.д.
и такой:
Книга покупок с оригиналами и книга продаж отдельно. Поступление отдельно. Акты на списание ТМЦ отдельно. Справки обязательно вместе с бухгалтерскими регистрами отдельно.