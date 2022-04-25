НДС

С 2022 года общепит не платит НДС

С 1 января 2022 года организации общепита на ОСНО освобождены от НДС. Это кафе, рестораны, закусочные, столовые, предприятия быстрого обслуживания.

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Для применения льготы необходимо соблюдение следующих условий:

  • сумма доходов за предыдущий год не превышала в совокупности 2 млрд. руб.;
  • удельный вес доходов от реализации услуг общепита в общей сумме доходов составлял не менее 70 %.

В случае выполнения этих условий, организация будет автоматически освобождена от НДС. Дополнительно направлять заявление не нужно, пояснили в ФНС.

Вновь созданные организации и ИП имеют право на освобождение от НДС, начиная с налогового периода, в котором они зарегистрированы.

Не будет освобождения от НДС в случае:

  • реализации продукции в розницу отделами кулинарии организаций и ИП;
  • при розничной торговле, а также заготовочной и иной аналогичной деятельности.
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