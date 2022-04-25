С 2022 года общепит не платит НДС

Для применения льготы необходимо соблюдение следующих условий:
- сумма доходов за предыдущий год не превышала в совокупности 2 млрд. руб.;
- удельный вес доходов от реализации услуг общепита в общей сумме доходов составлял не менее 70 %.
В случае выполнения этих условий, организация будет автоматически освобождена от НДС. Дополнительно направлять заявление не нужно, пояснили в ФНС.
Вновь созданные организации и ИП имеют право на освобождение от НДС, начиная с налогового периода, в котором они зарегистрированы.
Не будет освобождения от НДС в случае:
- реализации продукции в розницу отделами кулинарии организаций и ИП;
- при розничной торговле, а также заготовочной и иной аналогичной деятельности.