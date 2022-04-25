В КБК на налоги не бывает нулей в 14 разряде

Обсуждение затеяли наши читатели.
В 14-17 разрядах КБК применяются следующие коды подвида дохода:
- 1000 — налог;
- 2000 — пени;
- 3000 — штраф.
Нередко бывают случаи, когда бухгалтеры ставят 0 вместо 1. Иногда налоговики сами разносят деньги на нужный КБК, но вполне возможна ситуация, когда платежка уходит в невыясненные платежи и тогда надо направлять в ИФНС уточнение платежа.
Если платеж приняли и задолженности нет, то писать ничего не надо, советуют коллеги.
Впрочем, есть и другое мнение: «Лучше сразу сообщить в ФНС об ошибке, иначе начнут начислять пени за якобы невыплаченный налог, а они в этом году немаленькие. Потом еще и за возврат пени придется бороться».
Кстати, с 2023 года не будет никаких КБК по каждому налогу. Будет единый налоговый счет. Все налоги бизнес будет платить в «один котел». Распределять платежи по видам налогов будут налоговики.