Налоги, взносы, пошлины

В КБК на налоги не бывает нулей в 14 разряде

14 – 17 разряды КБК – это подвид дохода. И там никогда не может быть 4 нуля. Если в вашей платежке на налоги 14–ой цифрой в КБК стоит 0, платеж может попасть в невыясненные.

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В 14-17 разрядах КБК применяются следующие коды подвида дохода:

  • 1000 — налог;
  • 2000 — пени;
  • 3000 — штраф.

Нередко бывают случаи, когда бухгалтеры ставят 0 вместо 1. Иногда налоговики сами разносят деньги на нужный КБК, но вполне возможна ситуация, когда платежка уходит в невыясненные платежи и тогда надо направлять в ИФНС уточнение платежа.

Если платеж приняли и задолженности нет, то писать ничего не надо, советуют коллеги.

Впрочем, есть и другое мнение: «Лучше сразу сообщить в ФНС об ошибке, иначе начнут начислять пени за якобы невыплаченный налог, а они в этом году немаленькие. Потом еще и за возврат пени придется бороться».

Кстати, с 2023 года не будет никаких КБК по каждому налогу. Будет единый налоговый счет. Все налоги бизнес будет платить в «один котел». Распределять платежи по видам налогов будут налоговики.

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