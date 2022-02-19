🚩 Каждый месяц до 20 числа надо будет сдавать в ИФНС новый отчет

Со следующего года уплата всех налогов будет идти на единый налоговый счет (ЕНС). Чтобы налоговики знали, что конкретно вы оплачиваете, придется сдавать новый отчет — уведомление.

Такая норма будет прописана в статье 58 НК «Порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов». Законопроект № 46702-8 принят в первом чтении.

Обязаны направлять уведомления:

налогоплательщики;

страхователи;

налоговые агенты.

Сдавать уведомление надо, если: срок уплаты налога, авансового платежа или взноса раньше, чем дата сдачи декларации или расчета;

по налогу (авансовому платежу) декларация по НК вообще не предусмотрена.

Сдавать отчет надо за 5 дней до установленного срока уплаты налога (взносов).

Например, по страховым взносам уплата идет раньше, чем РСВ, поэтому надо будет сдать уведомление.

Срок уплаты взносов будет до 25 числа каждого месяца. Значит, уведомление надо направить до 20 числа.

Аналогично по УСН. За 5 дней до установленного срока уплаты по ежеквартальным авансам надо будет сдать уведомление.

По патенту, транспортному, земельному налогам декларации не сдаются. Но уведомление надо будет отправить, чтобы налоговики знали, что вы не просто так перечисляете деньги в бюджет, а с определенной целью.

Для налоговых агентов по НДФЛ порядок такой: они в этих уведомлениях указывают, в том числе, информацию об удержанном у сотрудников НДФЛ в период с 20 числа предыдущего месяца по 19 число текущего месяца.

Форму таких уведомлений утвердит ФНС.

Сдавать уведомление надо только электронно: по ТКС;

через личный кабинет.

Для уведомлений, также, как и сейчас для деклараций, предусмотрены уточненки.

Кстати, недавно налоговики выпустили брошюру, в которой описали все преимущества ЕНС.

Там они, в том числе, ответили и на вопрос об этих новых отчетах.