В столичной налоговой накрыли первую в России ОПГ из налоговиков

Бывший замначальника инспекции и начальник отдела камеральных проверок ИФНС № 20 г. Москвы организовали схему с липовыми вычетами на покупку квартир.

С декабря 2013 года по май 2020 года к ним присоединились участковый уполномоченный по району Новокосино УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве и несколько гражданских лиц.

По данным следствия, участники группы привлекли не менее 100 пострадавших. На них делали липовые декларации, где прописывались фальшивые покупки квартир (либо расходы на погашение процентов по кредитам на покупку квартир).

Дальше по этим декларациям проводились мнимые камеральные проверки. Положенные в итоге вычеты дельцы перечисляли на свои банковские счета.

В общей сложности следователи насчитали не менее 203 преступлений на общую сумму ущерба около 59 млн рублей.

Участникам ОПГ предъявлены обвинения:

по ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, а также участие в нем, в том числе совершенные лицом с использованием своего служебного положения);

в ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).

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