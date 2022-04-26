😲 НК собираются переписать. Там будет презумпция невиновности

Депутаты совместно с бизнесом и экспертами займутся разработкой новой редакции Налогового кодекса. Эта работа начнется после того, как в Думу будет внесен проект основных направлений налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики, передает ИА ТАСС.

Что будет в новом НК:

Презумпция невиновности налогоплательщика . Бремя доказывания вины будет возложено на налоговиков.

Бремя доказывания вины будет возложено на налоговиков. Безусловная определенность и предсказуемость НК. Исключат практику принятия налогового закона в конце года, когда он вступает в силу с 1 января следующего года.

Все, что касается налогов, должно приниматься законами. Чтобы не было разных постановлений, подзаконный актов, которые сейчас практически меняют налоговую базу.

Ранее Макаров говорил, что работа над новой редакцией НК может занять «не один месяц и, наверное, даже не один год».

Он отметил, что сейчас количество поправок к НК беспредельно: одни и те же статьи правят по несколько раз в год.

Изучить их не могут не только налогоплательщики, но даже налоговики.