УСН

В Югре снизили ставку по УСН «доходы» до 4 %

Дума Ханты-Мансийского автономного округа-Югры приняла поправки в региональный закон для поддержки малого и среднего бизнеса.

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В частности, на 2022 год с 6 до 4 % снижена ставка по УСН с объектом «доходы».

Льготная ставка будет действовать для всех, а не только для отдельных сфер деятельности.

Текст проекта — здесь.

Как указать код льготной ставки в декларации по УСН (строки 124 и 264), мы рассказывали здесь.

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