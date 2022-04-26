В Югре снизили ставку по УСН «доходы» до 4 %
Дума Ханты-Мансийского автономного округа-Югры приняла поправки в региональный закон для поддержки малого и среднего бизнеса.
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