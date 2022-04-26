В Югре снизили ставку по УСН «доходы» до 4 %

В частности, на 2022 год с 6 до 4 % снижена ставка по УСН с объектом «доходы».

Льготная ставка будет действовать для всех, а не только для отдельных сфер деятельности.

Текст проекта — здесь.

Как указать код льготной ставки в декларации по УСН (строки 124 и 264), мы рассказывали здесь.