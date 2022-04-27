Заявление на новое детское пособие можно заполнить уже сейчас

Все заполненные заявления автоматически будут переданы в ПФР 1 мая, сообщает Минцифры.
Начислять пособие будут с 1 апреля. Подробнее об этом мы писали здесь.
Пособие будут назначать только малоимущим. Размер выплаты составит 50 %, 75 % или 100 % прожиточного минимума на ребенка в регионе.
При расчете критерия нуждаемости учитывают не только зарплату, но и имущество. Учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца обращения.
Правила выплаты такого пособия утверждены постановлением правительства № 630 от 09.04.2022.
Подать заявление могут даже те, кто уже получает пособие на ребенка с 8 до 17 лет. Если семейный доход снизился, выплаты могут увеличить. Уменьшать точно не будут.
В заявлении надо указывать:
- паспортные данные;
- СНИЛС;
- адрес;
- телефон и почта;
- семейное положение;
- сведения о детях;
- дополнительная информация, которая может повлиять на оформление выплаты (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами);
- способ получения выплаты (на счет в банке или через почту).