Детские пособия

Заявление на новое детское пособие можно заполнить уже сейчас

С 1 мая должен начаться процесс приеме заявление на пособие на детей с 8 до 17 лет. Но уже сейчас на Госуслугах можно заполнить такое заявление.

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Все заполненные заявления автоматически будут переданы в ПФР 1 мая, сообщает Минцифры.

Начислять пособие будут с 1 апреля. Подробнее об этом мы писали здесь.

Пособие будут назначать только малоимущим. Размер выплаты составит 50 %, 75 % или 100 % прожиточного минимума на ребенка в регионе.

При расчете критерия нуждаемости учитывают не только зарплату, но и имущество. Учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца обращения.

Правила выплаты такого пособия утверждены постановлением правительства № 630 от 09.04.2022.

Подать заявление могут даже те, кто уже получает пособие на ребенка с 8 до 17 лет. Если семейный доход снизился, выплаты могут увеличить. Уменьшать точно не будут.

В заявлении надо указывать:

  • паспортные данные;
  • СНИЛС;
  • адрес;
  • телефон и почта;
  • семейное положение;
  • сведения о детях;
  • дополнительная информация, которая может повлиять на оформление выплаты (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами);
  • способ получения выплаты (на счет в банке или через почту).

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