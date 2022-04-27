Заявление на новое детское пособие можно заполнить уже сейчас

Все заполненные заявления автоматически будут переданы в ПФР 1 мая, сообщает Минцифры.

Начислять пособие будут с 1 апреля. Подробнее об этом мы писали здесь.

Пособие будут назначать только малоимущим. Размер выплаты составит 50 %, 75 % или 100 % прожиточного минимума на ребенка в регионе.

При расчете критерия нуждаемости учитывают не только зарплату, но и имущество. Учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца обращения.

Правила выплаты такого пособия утверждены постановлением правительства № 630 от 09.04.2022.

Подать заявление могут даже те, кто уже получает пособие на ребенка с 8 до 17 лет. Если семейный доход снизился, выплаты могут увеличить. Уменьшать точно не будут.

В заявлении надо указывать: