Первичка

В поле 20 платежки вместо трех кодов будет пять

Чтобы банки не списывали со счетов граждан лишние деньги, в платежке надо будет указывать новые коды.

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В платежке на выплаты физлицам сейчас бухгалтеры указывают код (1, 2, 3) в поле 20. Речь идет о случаях, когда по выплате есть ограничение на списание по долгам

Опубликовано указание ЦБ № 6104-У от 25.03.2022.

Коды такие:

  • 1 — зарплата и иные доходы, по которым установлены ограничения размеров удержания;
  • 2 — доходы, на которые не может быть обращено взыскание и которые имеют характер периодических выплат;
  • 3 — доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер периодических выплат;
  • 4 — доходы, на которые не может быть обращено взыскание и которые имеют характер единовременных выплат;
  • 5 — доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных выплат.

Заполняйте этот код внимательно. За неправильное оформление зарплатных платежек бухгалтера могут оштрафовать.

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