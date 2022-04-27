В поле 20 платежки вместо трех кодов будет пять

В платежке на выплаты физлицам сейчас бухгалтеры указывают код (1, 2, 3) в поле 20. Речь идет о случаях, когда по выплате есть ограничение на списание по долгам
Опубликовано указание ЦБ № 6104-У от 25.03.2022.
Коды такие:
- 1 — зарплата и иные доходы, по которым установлены ограничения размеров удержания;
- 2 — доходы, на которые не может быть обращено взыскание и которые имеют характер периодических выплат;
- 3 — доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер периодических выплат;
- 4 — доходы, на которые не может быть обращено взыскание и которые имеют характер единовременных выплат;
- 5 — доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных выплат.
Заполняйте этот код внимательно. За неправильное оформление зарплатных платежек бухгалтера могут оштрафовать.