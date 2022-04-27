В поле 20 платежки вместо трех кодов будет пять

В платежке на выплаты физлицам сейчас бухгалтеры указывают код (1, 2, 3) в поле 20. Речь идет о случаях, когда по выплате есть ограничение на списание по долгам

Опубликовано указание ЦБ № 6104-У от 25.03.2022.

Коды такие: 1 — зарплата и иные доходы, по которым установлены ограничения размеров удержания;

2 — доходы, на которые не может быть обращено взыскание и которые имеют характер периодических выплат;

3 — доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер периодических выплат;

4 — доходы, на которые не может быть обращено взыскание и которые имеют характер единовременных выплат ;

; 5 — доходы, к которым ограничения по обращению взыскания не применяются и которые имеют характер единовременных выплат.

Заполняйте этот код внимательно. За неправильное оформление зарплатных платежек бухгалтера могут оштрафовать.