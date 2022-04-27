Отсрочка по уплате взносов станет для бизнеса беспроцентным кредитом

Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые взносы, охватит 2 квартал 2022 года, а для производственных предприятий — еще и 3 квартал 2022 года.

Кроме того, производственникам вообще могут списать часть взносов, если они сохранят занятость. Такой проект сейчас прорабатывает правительство.

Решение будет зависеть от ситуации в экономике в апреле и мае, а также от бюджетных возможностей, сказал министр экономического развития Максим Решетников.

Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что вместо уплаты взносов бизнес пустит деньги на расчеты с поставщиками, выплату зарплаты. То есть, они все равно останутся в экономике.

Правда, эксперты предупреждают, что может возникнуть дефицит бюджета ФСС и властям придется его финансировать из федерального бюджета, пишут «Ведомости».

Ранее Владимир Путин объявил, что мера поддержки затронет свыше 2,8 миллиона предприятий, где трудятся почти 52 миллиона человек. Она сохранит у бизнеса около 1,1 трлн рублей во 2 квартале и еще 0,5 трлн рублей в 3 квартале.