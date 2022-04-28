МРОТ могут повысить до 15 140 рублей

Сейчас МРОТ составляет 13 890 рублей, а ПМ – 12 654. Если будет повышение на 9 %, МРОТ составит 15 140 рублей, ПМ – 13 793 рубля.

Напомним, с 2021 года МРОТ рассчитывают как 42 % от медианной зарплаты.

Но у правительства сейчас есть временное право поднимать МРОТ и прожиточный минимум без одобрения Госдумы, и кабмин вряд ли будет использовать методику медианной зарплаты, пишут «Известия».

Накануне Владимир Путин анонсировал повышение зарплат и пенсий в ближайшее время.

Инфляция сейчас (в годовом выражении) составляет 17 %.

В «Опоре России» заявили, что повышение МРОТ на 9 % – это сбалансированное решение, которое учитывает интересы бизнесы. Ведь повышение МРОТ влечет за собой повышение взносов.