Инвестдайджест. На рынке позитивно, рубль без скачков

📊 Российский рынок акций вчера продолжил рост, к концу дня индекс МосБиржи прибавил 4,56%. Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики.

🇷🇺 Сегодня последний день уплаты экспортёрами налога на прибыль и налога на дополнительный доход при добыче углеводородного сырья за первый квартал. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, продажи валюты экспортёрами могут быть значительными, и рубль, видимо, останется на уровне около 73 за доллар.

🛢 В четверг утром котировки Брент опустились до $103,5 за баррель: давление на цены оказывает распространение коронавируса в Китае. В течение дня цены на нефть Брент могут опуститься до $102,5 за баррель. Данные по ВВП США за первый квартал 2022 года, которые выйдут сегодня, могут оказаться неблагоприятными.

💼 Сегодня ситуация на рынке ОФЗ выглядит нейтрально. С одной стороны, министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что министерство не планирует возобновлять аукционы ОФЗ в этом году. С другой стороны, замедление недельной инфляции приостановилось.

По данным Росстата, за неделю с 16 по 22 апреля рост цен ускорился до 0,25% с 0,2% неделей ранее.

Источник: канал СберИнвестиции