Где бизнесу дали отсрочку по уплате налога на имущество и транспорт

Так, в Рязанской области решено продлить для организаций сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу за I квартал 2022 года до 30 октября включительно.

В Краснодарском крае срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2022 года продлен до 1 июля.

В Республике Хакасия для субъектов МСП, продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций: за I квартал 2022 года — до 25 июля; за первое полугодие 2022 года — до 25 октября; за девять месяцев 2022 года — до 15 декабря.

В Тульской области срок уплаты авансовых платежей по земельному налогу за I квартал 2022 года установлен для организаций до 30 июня.

В Костромской области продлены на 3 месяца сроки уплаты авансового платежа за II квартал 2022 года: