Налог на имущество организаций

Где бизнесу дали отсрочку по уплате налога на имущество и транспорт

Региональные власти в 2022 году получили право вводить отсрочки по налогам, и в ряде субъектов этим правом уже воспользовались.

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Так, в Рязанской области решено продлить для организаций сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу за I квартал 2022 года до 30 октября включительно.

В Краснодарском крае срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2022 года продлен до 1 июля.

В Республике Хакасия для субъектов МСП, продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций: за I квартал 2022 года — до 25 июля; за первое полугодие 2022 года — до 25 октября; за девять месяцев 2022 года — до 15 декабря.

В Тульской области срок уплаты авансовых платежей по земельному налогу за I квартал 2022 года установлен для организаций до 30 июня.

В Костромской области продлены на 3 месяца сроки уплаты авансового платежа за II квартал 2022 года:

  • по земельному налогу — организациям, реализующим инвестпроекты в инвестиционных соглашений, соглашений о деятельности а ТОСЭР «Галич»;
  • по налогу на имущество организаций — компаниям, имеющим основной код ОКВЭД 68.2.

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