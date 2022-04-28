Собственники смогут узнать, кто прописан в их квартире

Такой законопроект готовят в «Единой России».

Запросить выписку из домовой книги можно и сегодня, но по закону о защите персональных данных власти дадут сведения только о людях, которые дали на это согласие, пишут «Известия».

Собственник жилого помещения имеет право знать, кто прописан в его квартире, комнате или доме, заявила первый зампредседателя комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова.

Это нововведение будет полезно для получивших жилье в наследство, для подтверждения состава проживающих при начислении квартплаты и в других ситуациях.

Кроме того, это снизит количество черных схем продажи квартир.

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