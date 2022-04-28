Собственники смогут узнать, кто прописан в их квартире

Такой законопроект готовят в «Единой России».
Запросить выписку из домовой книги можно и сегодня, но по закону о защите персональных данных власти дадут сведения только о людях, которые дали на это согласие, пишут «Известия».
Собственник жилого помещения имеет право знать, кто прописан в его квартире, комнате или доме, заявила первый зампредседателя комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова.
Это нововведение будет полезно для получивших жилье в наследство, для подтверждения состава проживающих при начислении квартплаты и в других ситуациях.
Кроме того, это снизит количество черных схем продажи квартир.
Читайте также: